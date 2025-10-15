Un concurso de ideas para rehabilitar el pazo de Arenaza, en Oleiros

Seis años después de la restauración del edificio principal, el pazo de Arenaza volverá a ver obras, esta vez en el claustro principal. El diseño del proyecto de rehabilitación dependerá de la propuesta ganadora de un concurso de ideas promovido por la Diputación de A Coruña y el Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia (COAG), que recibirá un premio económico, además de los 265.630 euros destinados para las obras.

El convenio firmado entre la Diputación y el COAG, vigente hasta el 31 de diciembre de 2026, busca potenciar la calidad arquitectónica, la sostenibilidad y el respecto por el patrimonio histórico. Con esta rehabilitación se ampliarán los espacios colaborativos que forman parte del coworking gestionado por el órgano provincial.

El acuerdo incluye también la creación de un auditorio en la playa de Balarés. en Ponteceso. Los premios económicos para los concursos de ideas de ambas obras suman más de 20.000 euros, y las propuestas ganadoras serán contratadas para la redacción de los proyectos de ejecución y la dirección de la obra.

El Ejecutivo de Oleiros restauró por primera vez el pazo de Arenaza, ubicado en la parroquia de Iñás, en 2018, con una inversión de 250.000 euros, y de nuevo, en agosto de 2021 para arreglar la cubierta del edificio afectada por las filtraciones de agua.

El pazo es propiedad del Ayuntamiento de Oleiros, que lo cedió en 2019 a la Diputación para crear el espacio del coworking, el primero en la red de espacios colaborativos de la institución provincial. En él hay 25 espacios fijos para los profesionales de distintos sectores que quieran desarrollar sus proyectos. Además, cuenta con varias salas de juntas, espacios para videollamadas, aula de formación y un laboratorio de realidad virtual. El centro está orientado a los sectores de arquitectura, urbanismo y empresas con base tecnológica.

La historia del pazo de Arenaza se remonta al 1925 cuando una familia de origen vasco lo construyó como segunda residencia. Entonces estaba ubicado en una parcela de 50.000 metros cuadrados, con caballerizas y jardines. En 1940 fue adquirido por Víctor Mateo Malumbres, un navarro delegado de Papelera Española, como regalo para su mujer Isabel de Arenaza, que le da el nombre al inmueble. En los años 80 pasó a manos del Ayuntamiento que lo convirtió en un centro de día que funcionó entre 2005 y 2013. Tras unos años cerrado y sin uso ha renacido como espacio colaborativo.