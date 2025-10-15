A Laracha recibe por cuarto año consecutivo la Bandera Verde

El Ayuntamiento de A Laracha recibió este martes la Bandera Verde por cuarta vez consecutiva. Otorgado por la Xunta, el galardón premia a los municipios que destacan por su trabajo a favor del cuidado del medio ambiente y la protección del paisaje.

El Concello destaca la renovación de la red de luminarias por luces LED o los proyectos de instalación de paneles foto voltaicos en edificios municipales como algunas de las acciones que han llevado a cabo en el último año. Además, el Ejecutivo local menciona el proyecto Alanat, dirigido a la conservación de los espacios naturales; la puesta en valor del castro de Montes Claros y la ribera de San Fins, o la homologación de la ruta por el río Bradoso, entre las iniciativas que promocionan las políticas verdes.

La Bandera Verde fue también otorgada a otras 33 localidades gallegas, consideradas las más dinámicas a la hora de desarrollar buenas prácticas en este ámbito. El primer teniente de alcalde, José Ramón Martínez Barbeito, fue el encargado de recoger el reconocimiento de la mano del presidente autonómico, Alfonso Rueda y la conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez.