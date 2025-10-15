Reabre el bar que unía a toda una parroquia de Arteixo: "Llevaremos toda nuestra alegría al local"

Cuando el Concello de Arteixo sacó a concurso por menos de un euro la gestión de la cafetería del centro multiusos de Rorís, en la parroquia de Armentón, el hostelero Pablo Martínez vio la oportunidad «perfecta» de llevar su «alegría» a esta pequeña localidad de menos de 500 habitantes.

«Llevaban seis meses sin poder ir a tomar algo porque todavía no habían encontrado a nadie que quisiese gestionarlo», explica el hostelero de Mazaricos, que quiso dar continuidad al local con el fin de «huir un poco del bullicio y crear un lugar de reunión y comunidad en el pueblo».

Martínez es dueño de la cervecería Jorge, en el barrio de Os Castros, desde hace once años, aunque lleva vinculado al sector desde los 15, cuando se fue a Madrid a trabajar en una marisquería. «Después me fui a Bélgica y volví para abrir mi propio negocio, y ahora quería llevar algo más tranquilo», señala.

Inauguración con dj, gastronomía y Cañita Brava

Por eso, el vecino de Mazaricos ya tiene todo a punto para inaugurar este viernes, 17 de octubre, el bar del centro social. La cita dará comienzo a las 19.00 horas con una gran «churrascada y pancetada», y contará con la actuación de DJ Turo y Cañita Brava a las 21.30. «Muchos vecinos nos han dicho que están muy contentos de que haya un relevo», indica Martínez, que ofrecerá además un futbolín gratuito para los clientes.

El centro cívico acoge decenas de actividades culturales y deportivas, entre ellas las aulas de la asociación cultural Triskell y las de los vecinos de la parroquia. El edificio cuenta también con dependencias destinadas a la escuela infantil. Se trata de un espacio polivalente que funciona como sala de reunión diaria para los vecinos y dispone de una gran sala multiusos en la que se celebran todo tipo de actos.

«Muchas veces es complicado encontrar a alguien que se quiera hacer cargo de cafeterías en núcleos rurales, pero aquí hay mucho movimiento», afirma Martínez, que quiere crear un «punto de encuentro y ocio» para todos los vecinos.

El hostelero tiene previsto ofrecer jornadas gastronómicas especiales los viernes, además de vermú y callos todos los domingos. «Churrasco, pulpo, paellada, pancetada... todo sea por juntarnos y celebrar», dice. Por el momento, su idea es descansar los jueves, al igual que en su otro local, para coger fuerzas de cara al fin de semana.

Después de tantos años en activo en el mundo de la hostelería, Pablo quiere «probar suerte» en un núcleo pequeño. «La experiencia me dice que menos es más, y la calidad de vida al trabajar en un lugar como Rorís, en Armentón, no se puede comparar con la de una ciudad», asegura.

Martínez espera convertirse en un vecino más y jugar alguna que otra partida al futbolín con sus clientes, a los que invita a participar en la inauguración de este viernes, en la que pretende crear una primera toma de contacto con los usuarios del centro cívico y de la parroquia. A partir de entonces, los vecinos podrán volver a salir a tomar algo y disfrutar de unos callos en su localidad, sin necesidad de coger el coche.