La Valedora do Pobo insta a la Xunta a dar explicaciones por el "abandono" del BIC de Corbeiroa en Sada

La Valedora do Pobo ha admitido a trámite la reclamación presentada por la Asociación de Vecinos de la Calle de la Obra de Sada (AAVV da Obra) por el estado de "abandono" del Bien de Interés Cultural (BIC) de la Batería de Corbeiroa, por lo que insta a la Xunta a presentar un informe sobre la situación del enclave en un plazo máximo de 15 días.

El colectivo vecinal denuncia la "falta de mantenimiento y de presupuesto" para la recuperación del BIC y califica de “insuficientes” las explicaciones dadas por la Xunta. La asociación reclama que el espacio sea restaurado y abierto al público, tal y como recoge la Ley de Patrimonio Cultural de Galicia, recordando que el acceso actual a través del Albergue Juvenil de Gandarío se encuentra limitado por horarios y, en la práctica, cerrado al público con cadena y candado.

La Xunta se compromete a realizar mejoras, pero sin plazos

La Xunta anunció esta misma semana que realizaría una «nueva actuación de limpieza y consolidación» en esta zona, aunque sin concretar plazos. «Se hará en los próximos meses», informan desde la Dirección Xeral de Patrimonio. La respuesta del organismo autonómico llega después de que la Asociación de Veciños da Obra de Sada amenazase con la toma simbólica de la antigua batería defensiva de Corbeiroa.

El objetivo de su queja es conseguir que la Xunta garantice el "cuidado y la accesibilidad del enclave", además de exigir que se incluya una partida presupuestaria en las cuentas autonómicas para su rehabilitación. "El BIC de Corbeiroa podría convertirse en un importante recurso cultural y turístico para Sada y Bergondo, pero hoy sigue en el abandono", lamentan.

La Valedora do Pobo considera que la demanda vecinal cumple los requisitos formales establecidos en la Ley del Valedor do Pobo y encuentra respaldo en el artículo 103.1 de la Constitución Española, por lo que la Consellería de Cultura, Lingua e Xuventude deberá rendir cuentas ante el organismo autonómico en los próximos días.

La última intervención se remonta a 2016

La batería de Corbeiroa, gemela a la de Fontán y emblema del escudo de Sada, se construyó en el siglo XVIII para proteger las florecientes industrias asentadas en Sada, con fábricas de salazón promovidas por catalanes y otras de jarcias y paños impulsadas por empresarios flamencos, además de una importante actividad pesquera.

La última intervención que se realizó en este enclave se remonta a 2016, cuando la Xunta realizó labores de limpieza y acondicionamiento que dejaron a la vista sus elementos, cubiertos ahora de nuevo por la maleza. «Un lavado de cara que no duró ni dos años», lamentan los vecinos de la Calle Obra. Desde entonces, critican, «ni un euro más, ni una visita técnica. Solo burocracia y silencio». «Mientras tanto, el BIC se hunde», denuncian.