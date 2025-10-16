Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Abierto el plazo de inscripción en dos obradoiros de empleo en Cambre

El Concello de Cambre prevé un nuevo Obradoiro de Emprego Dual especializado en dependencia y discapacidad. Oferta a desempleados del municipio 9 meses de contrato laboral y formación especializada.

La iniciativa permite obtener un certificado de profesionalidad oficial. Las especialidades ofertadas son Atención sociosanitaria a personas dependientes en instituciones sociales y Promoción e intervención socioeducativa con personas con discapacidad. La preinscripción está abierta en la Axencia de Desenvolvemento Local y en el 981 613 196.

