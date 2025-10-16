Abierto el plazo de inscripción en dos obradoiros de empleo en Cambre

El Concello de Cambre prevé un nuevo Obradoiro de Emprego Dual especializado en dependencia y discapacidad. Oferta a desempleados del municipio 9 meses de contrato laboral y formación especializada.

La iniciativa permite obtener un certificado de profesionalidad oficial. Las especialidades ofertadas son Atención sociosanitaria a personas dependientes en instituciones sociales y Promoción e intervención socioeducativa con personas con discapacidad. La preinscripción está abierta en la Axencia de Desenvolvemento Local y en el 981 613 196.