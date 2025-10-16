Alternativa pide renovar bajantes de los colegios y locales sociales
Cambre
Alternativa dos Veciños de Cambre propone renovar las bajantes de agua en los centros escolares y locales sociales. Aboga por incorporar a los acuerdos de colaboración con la Xunta estas actuaciones, «un proyecto técnico ya elaborado por el personal municipal, que lleva meses pendiente de ejecución y que permitiría prevenir filtraciones, humedades y algunas de las averías recurrentes», afirma.
