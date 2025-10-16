Ancoradoira celebra 35 años con dos días de música tradicional en el Outubro Folk

La Agrupación Folclórica Ancoradoira organiza, en su 35º aniversario, el Outubro Folk: dos jornadas dedicadas a la música y cultura tradicional gallega. Será en la explanada del paseo de O Burgo el viernes 24 y sábado 25. La iniciativa, que cuenta con la colaboración del Concello de Culleredo y de la Diputación, contará con varias agrupaciones musicales, incluida la anfitriona.

La programación comenzará el viernes 24 a las 19.00 con los cantos de taberna, que recorrerán 16 establecimientos de O Burgo. Concluirán a las 22.00 en la explanada del paseo, donde después se celebrará una foliada libre.

El sábado 25 arrancará a las 12.00 con el festival infantil, en el que actuarán Os Rueiriños, la Agrupación Cultural La Madreña y la Asociación Folclórica Ancoradoira. A las 13.30 habrá una comida popular con paella y a las 15.00 empezará el al CullerFolk, con las actuaciones de Xilbatuxeiras, Amigos da Gaita, Aire e Pau, As Raiñas ao lado de… y la Agrupación Folclórica Ancoradoira.

A las 19.00 habrá pasacalles por O Burgo, seguido del Festival Folclórico por el aniversario de Ancoradoira, en el que actuarán Meigas e Trasgos, la Asociación Cultural La Madreña y Ancoradoira. El broche será una foliada 22.00. El sábado habrá sorteos de premios gracias a la colaboración de los comercios de O Burgo.