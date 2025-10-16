Betanzos inaugura la exposición ‘Castelao grafista’
La alcaldesa de Betanzos, María Barral inauguró la exposición Castelao grafista, que estará en el edificio del Liceo hasta el próximo 15 de noviembre.
La muestra recupera por el Año Castelao dibujos del álbum Cousas da vida del rianxeiro, así como 19 facsímiles de la Colección de Arte Afundación. La exposición también incluye retratos fotográficos así como manuscritos y las portadas de las primeras ediciones de los libros del político e intelectual.
