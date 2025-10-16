El BNG de Miño propone que los centros infantiles pasen a la Xunta
Insta a que el Gobierno autonómico se haga cargo de los costes
Miño
El BNG de Miño insta a la Xunta a que se haga cargo de los costes de las escuelas infantiles municipales y su adherencia la red Galiñas Azuis. La formación señala que en 2024 la escuela infantil A Ceboliña supuso un gasto de más de 365.000 euros para las arcas municipales y que el gobierno autonómico solo aportó 120.000 euros.
Esto, junto con la creación de una nueva escuela infantil en Xarío necesaria para atender la demanda provocada por el crecimiento poblacional, «duplicaría el esfuerzo económico municipal», advierte el portavoz municipal Alberte G. Nicolás.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- La alta cocina de cercanía conquista a Mera y a la crítica
- Reabre el bar que unía a toda una parroquia de Arteixo: 'Llevaremos toda nuestra alegría al local
- Gadisa construirá el primer ‘súper’ de la urbanización Costa Miño Golf
- El juzgado saca a subasta tres chalés de la urbanización ilegal de Porto Brasa
- Una granja tramita su ampliación en Carral: de 220 a 542 vacas lecheras
- En venta por una cifra millonaria la finca de Villa Celina, en Vilaboa
- Tres años de cárcel por apuñalar en la cara a su compañera de piso en Sada
- Construcción al alza en Arteixo: da en seis meses tantas licencias como en todo 2024