El BNG de Miño propone que los centros infantiles pasen a la Xunta

El BNG de Miño insta a la Xunta a que se haga cargo de los costes de las escuelas infantiles municipales y su adherencia la red Galiñas Azuis. La formación señala que en 2024 la escuela infantil A Ceboliña supuso un gasto de más de 365.000 euros para las arcas municipales y que el gobierno autonómico solo aportó 120.000 euros.

Esto, junto con la creación de una nueva escuela infantil en Xarío necesaria para atender la demanda provocada por el crecimiento poblacional, «duplicaría el esfuerzo económico municipal», advierte el portavoz municipal Alberte G. Nicolás.