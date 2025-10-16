El comedor del Vales Villamarín dará servicio a 485 escolares
El colegio de Betanzos inició el curso con obras en el comedor | La alcaldesa hizo una visita al centro
El servicio municipal de comedor del colegio Vales Villamarín de Betanzos atenderá este curso a 485 escolares, una cantidad que puede variar en función de la época del año pero con unas oscilaciones mínimas. Así lo explicó este miércoles la alcaldesa, María Barral, quien hizo una visita a las instalaciones provisionales del comedor del centro educativo para comprobar el funcionamiento del servicio durante estos primeros días de curso.
Y es que las obras de mejora del colegio obligaron a adaptar el comedor a una zona que inicialmente no estaba prevista para este fin. Repartida en tres grandes espacios, permite a los alumnos y alumnas disponer del servicio hasta que no concluyan los trabajos de mejora del colegio. El comedor supone un gasto de 400.000 euros. De ellos, la Xunta aporta 70.000 euros, y el resto es financiado por el Ayuntamiento.
