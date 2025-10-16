La Diputación subvenciona la asesoría jurídica del Consorcio
Abegondo
El presidente de la Diputación, Valentín González Formoso, y el del Consorcio As Mariñas, José Antonio Santiso, han firmado el convenio para el mantenimiento de la asesoría jurídica social del ente comarcal. La Diputación subvenciona este año con 60.000 euros el servicio, lo que permite contratar a dos asesoras jurídicas especializadas en cuestiones sociales y una administrativa.
