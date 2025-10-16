Fallece un concejal de Irixoa tras sufrir varias picaduras de velutinas en una finca en Teixeiro

El concejal de Medio Ambiente de Irixoa, Ramón José Dopico Martínez, falleció este miércoles, 15 de octubre, tras sufrir varias picaduras de avispa velutina mientras desbrozaba una finca en Teixeiro, en el concello de Curtis.

El edil del Partido Popular, de 76 años, perdió la vida apenas veinte minutos después del ataque. Un helicóptero medicalizado se desplazó rápidamente hasta el lugar, pero los servicios de emergencia no pudieron hacer nada por salvarle.

Según testigos, un vecino que le ayudaba en las labores de desbroce avisó al 112 al ver que Dopico se bajaba del tractor que conducía mostrando signos de mareo.

Aunque estaba jubilado, el concejal dedicaba buena parte de su tiempo a trabajar en el polígono de Teixeiro, donde mantenía una empresa vinculada a diversas labores en el municipio de Curtis.

El funeral se celebrará este jueves, día 16, a las 19.00 horas, en la iglesia parroquial de San Lorenzo de Irixoa, acto seguido se procederá al entierro en el cementerio parroquial.