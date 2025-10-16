Fallece Manuel Porta, el dueño del restaurante El Pinar en Perbes, un "referente" en Miño

El reconocido hostelero miñense Manuel Porta falleció este jueves a los 79 años. Su trayectoria como propietario del restaurante El Pinar en Perbes, con más de 50 años de historia, deja una profunda huella entre sus familiares, vecinos y clientes Y es que, a pesar de su jubilación, el vecino de Miño dejó de pasar ni un solo día por el local, que ahora lo lleva su único hijo.

Quienes lo conocían lo recuerdan como un hombre "muy querido y muy involucrado con sus vecinos". Así lo asegura el alcalde, Manuel Vázquez Faraldo, que asegura que para él era además un "amigo muy cercano", además de un "fiel defensor de sus vecinos".

Porta y su mujer, Rosario, dejaron el negocio hace más de una década, dejando el legado a su hijo, que mantiene la esencia de este restaurante "referente" en la comarca, conocido por sus mariscos, pescados y carnes. Situado en el alto de Perbes, no era "un mesón cualquiera", sino que era un "emblema de Miño", señala el regidor, que lamenta mucho la pérdida de Porta.

Este jueves se celebrará el funeral en la iglesia parroquial de San Pedro de Perbes, donde recibirá sepultura.