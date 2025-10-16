Función de Teatro do Noroeste, gratis el viernes en Tabeaio

La obra As damas de Ferrol, de Teatro do Noroeste, llega este viernes al local Xente Nova de Tabeaio, de Carral, a las 20.30. La entrada es libre hasta completar la capacidad de la sala.

La obra, escrita por Eduardo Alonso y dirigida por Clara Gayo, está protagonizada por Mónica Camaño y Casilda Alfaro. La representación se realiza dentro del ciclo Teatro de Outono de Carral.