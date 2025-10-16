El negocio de Ledoño que reta a comer siete kilos de tortilla en media hora: todo empezó por una broma

Tres kilos de patata, 18 huevos y unos 10 gramos de sal. Esos son los ingredientes básicos de las cuatro tortillas que cada mañana preparan en Casa Marabina, en Ledoño, para los desayunos y que, asegura su dueña, Mailín Romero, conocen y aprecian «en toda la vuelta». Fruto de este éxito y de un vacile con un cliente habitual surgió la idea de crear un reto solo a la altura de comensales con buenísimo saque: comer dos tortillas —unos siete kilos en total— y una ración de pimientos de padrón en media hora. Por ahora hay ya 8 inscritos para el concurso, que será el próximo 31 de octubre a las 20.00 y que reportará al vencedor, si lo hay, 500 euros de premio: 300 en metálico y 200 en vales para comer en el local.

«Comenzó en plan broma por un cliente, porque nuestras tortillas son bastante grandes y todos los días por la mañana hago cuatro de diferentes ingredientes, y este cliente a veces decía: ‘Bueno, tampoco es tan grande, yo solo me como una y, si me aprietas un poco, me como dos’. Y era broma hasta que un día dije: ‘Voy a hacer un concurso y a ver si te das comido las dos tortillas'. Y viene de ahí», cuenta la propietaria del negocio. Apunta, además, que las dos tortillas del reto serán una básica, solo de patata y huevo, y otra de carne de cocido.

La tortilla de Casa Marabina, en Ledoño / Casteleiro

Pochar la patata a fuego lento es la clave, apunta Romero, para que las tortillas queden jugosas. «Si la apuras mucho, la patata se vuelve puré y, si se vuelve puré, suelta muchos almidones y absorbe mucho el huevo y queda my seca», explica. Venezolana de origen, explica que aprendió a preparar este plato tan típico de la cocina española y gallega a base de «ensayo y error».

Si algún valiente más quiere asumir el reto, debe inscribirse en el propio establecimiento, cubriendo un formulario, y pagar 30 euros «que cubren la materia prima y la bebida que tome ese día». «Y venir con muchísima hambre ese día, que buena falta les va a hacer», avisa la propietaria.