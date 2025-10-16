Oleiros tramita el estudio de detalle de una parcela de Icaria IV

El Ayuntamiento de Oleiros ha sacado a información pública el estudio de detalle para una de las parcelas de la urbanización Icaria IV tras su aprobación inicial a principios de mes.

El estudio de detalle recoge el volumen máximo edificable para el edificio que se construirá en el número 31 de la rúa Alfredo Pérez Rubalcaba. El documento propone situar el inmueble en la parte sur de la parcela, para evitar los desniveles más grandes, y con una fachada de altura máxima 10,50 metros, para poder así incluir las tres plantas y el sótano permitido por el Plan Parcial de este sector. La propuesta incluye la construcción de un garaje con salida a la rúa Alfredo Pérez Rubalcaba y un acceso peatonal en rúa do Riveiro en el este de la parcela.

Los interesados tendrán un mes de plazo para presentar alegaciones.