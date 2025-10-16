Una planta de residuos ocupará el solar en el que el fuego arrasó otra en 2016 en Sabón

La empresa valenciana Acteco Productos y Servicios S.L. proyecta levantar una nueva planta industrial de tratamiento de residuos peligrosos y no peligrosos en el polígono de Sabón, en Arteixo. El proyecto, que se somete ahora a evaluación ambiental, permitirá a la compañía retomar su actividad en la avenida da Praia, concretamente en el número 131.

De esta forma, tras casi una década del incendio que dejó inutilizables sus anteriores instalaciones, Acteco retomará su actividad en su lugar inicial del parque empresarial de Sabón.

El futuro complejo, en el que trabajarán unas 50 personas, se construirá sobre una parcela de 8.700 metros cuadrados, donde se ubican actualmente los restos de la antigua nave y un edificio de oficinas en desuso.

Ambas estructuras serán demolidas para dar paso a una moderna instalación que contará con una nave principal de 4.400 metros cuadrados, dividida en cuatro módulos, y un anexo de oficinas de casi 400 metros cuadrados.

Su relación con el sector textil

Acteco explica en su documento ambiental que el nuevo centro acogerá procesos de clasificación, almacenamiento, tratamiento y reciclaje de residuos industriales, entre ellos la selección de perchas plásticas procedentes del sector textil —unas 32 millones de unidades al año—, el tratamiento de residuos voluminosos, así como el acondicionamiento y almacenamiento temporal de residuos peligrosos y no peligrosos.

Con la construcción de esta nueva planta, la empresa pretende trasladar las operaciones que actualmente desarrolla en otras naves del mismo polígono, concretamente en la Avenida da Presa, y seguir «reforzando» su presencia en Arteixo y garantizando la continuidad de su actividad en el sector medioambiental.

La empresa considera que el polígono de Sabón, a apenas diez kilómetros de A Coruña y con acceso directo desde las carreteras A-55 y C-552, ofrece una ubicación «estratégica para la actividad logística» de Acteco.