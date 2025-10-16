El PSOE de Arteixo demanda ensanchar la calle Eduardo Pondal
Los socialistas dicen que se impide el paso a vehículos de emergencias
Arteixo
El PSOE de Arteixo pide al Ejecutivo local que ensanche la calle Eduardo Pondal en su tramo final hacia la calle Ángel del Castillo, por los problemas de estrechez que impiden el paso normal a los vehículos de emergencias.
Los socialistas instan al Concello a ejecutar urgentemente obras en el lugar, negociando con los propietarios la cesión o expropiación de la superficie necesaria para garantizar el tránsito en la calle.
El portavoz socialista, Martín Seco, señaló que «no se puede esperar a que ocurra una emergencia para actuar, hay que garantizar ya que los servicios de urgencia puedan acceder a todos los puntos del casco urbanos sin impedimentos».
