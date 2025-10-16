Los trabajadores del Juzgado de Betanzos denuncian el “caos” del nuevo Tribunal de Instancia por falta de personal

Los trabajadores del Juzgado de Betanzos, acompañados por la alcaldesa, María Barral, denunciaron este jueves la situación de "caos y abandono" que atraviesa el nuevo Tribunal de Instancia de Betanzos, una estructura que sustituyó a los antiguos juzgados el pasado mes de julio y que, lejos de mejorar el servicio, ha agravado la carga de trabajo y los retrasos en la tramitación de los procedimientos.

El sindicato Alternativas na Xustiza (AXG) acusa a la Xunta de haber puesto en marcha la reforma sin planificación, sin dotación económica y sin ampliar el personal necesario.

“La situación en los juzgados de Betanzos es horrenda. No hay memoria económica, el cuadro de personal es ínfimo y la ratio de trabajo por empleado es brutal”, denunció el presidente del sindicato, Pablo Valeiras, durante la rueda de prensa.

La creación del nuevo Tribunal de Instancia supuso la desaparición de los juzgados 1, 2, 3 y 4, concentrando a los 24 gestores y tramitadores en una única unidad, pero sin reforzar medios ni personal.

Los trabajadores aseguran que la situación se ha agravado durante los últimos meses debido a la falta de cobertura de hasta cinco plazas vacantes entre junio y septiembre, coincidiendo con el periodo vacacional. “Durante todo el verano faltó el 20% del personal, y aun así no se cubrieron las plazas. Esto demuestra el desprecio de la Xunta hacia la plantilla de Betanzos”, denunció Valeiras.

8.000 exhortos al año derivados de la cárcel de Teixeiro

Además, los trabajadores deben asumir el trabajo derivado del Centro Penitenciario de Teixeiro, que genera una media de 40 exhortos diarios —unos 8.000 al año— que se tramitan íntegramente desde Betanzos. “No se les paga más por este trabajo, solo un plus de peligrosidad de 54 euros al mes, y salen todos los días al centro penitenciario”, subrayaron los representantes sindicales.

A esta carga se suma la gestión del Registro Civil, donde solo dos funcionarios compatibilizan sus funciones con la tramitación judicial, una situación que califican de “inviable”. “Se habla de especialización y eficiencia, pero aquí se obliga a duplicar tareas sin ampliar plantilla”, apuntaron.

343 asuntos por trabajador

Los datos facilitados por el sindicato judicial muestran que Betanzos tramitó el último año más de 8.200 asuntos anuales y 1.143 ejecuciones judiciales, lo que supera con creces las cifras de otros partidos judiciales similares, como Pozuelo de Alarcón, que con más personal asume menos carga de trabajo. Mientras en Pozuelo hay 36 trabajadores, en Betanzos solo hay 24, lo que se traduce en una ratio de 343 asuntos por trabajador, frente a los 228 de Pozuelo.

El sindicato recordó que Betanzos es, tras las grandes ciudades, el partido judicial con más entradas de procedimientos y ejecuciones de toda Galicia, lo que lo convierte en uno de los puntos más tensionados del sistema judicial autonómico.

En caso de no obtener respuesta, Alternativas na Xustiza indicó que solicitará una reunión con la alcaldesa de Betanzos para crear una frente común en defensa de los trabajadores, los profesionales del sector y los vecinos afectados por el colapso judicial.