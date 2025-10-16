El Tribunal de Cuentas pide más datos de los pagos de horas extra a la Policía

El Tribunal de Cuentas pide más información para investigar los pagos de horas extraordinarias a la Policía Local de Cambre entre 2020 y 2023, abonos por los que también se han abierto causas judiciales. El instructor designado por la comisión de gobierno del tribunal, en un escrito enviado desde la sección de enjuiciamiento, da 15 días al Concello cambrés para remitir datos de los políticos y funcionarios responsables de la gestión económico-administrativa y contable y de la gestión de los abonos, cifrados en 565.000 euros en los cuatro ejercicios investigados, según consta en un acuerdo plenario del pasado mes de mayo, recoge el documento.

En concreto, el instructor pide al Ayuntamiento «certificación de quienes fueron los gestores y de los responsables de autorizar los pagos de las cantidades objeto de las irregularidades así como de su fiscalización». Reclama facilitar, en concreto, los nombres y apellidos, DNI, direcciones actuales y correos electrónicos del «alcalde, concejales, secretario general, interventor, viceinterventor, tesorero o cualquier otra persona encargada de la gestión». En el periodo que se investiga, era alcalde Óscar García Patiño y concejala de Hacienda la exregidora María Pan, que dimitió el pasado mes de abril. La actual interventora fue quien puso en conocimiento del tribunal las presuntas irregularidades en los abonos de horas extras por pagarse sin haber alcanzado los agentes las horas de jornada ordinaria. La secretaria actual también había informado de irregularidades en estos abonos.

Una sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de A Coruña dictó también que no correspondía el cobro de horas extra a un agente que las reclamó a través de un recurso porque no había cumplido su jornada ordinaria. El Tribunal de Cuentas pide al Concello informar de si las presuntas irregularidades se han denunciado en vía jurisdiccional y ante qué órgano se siguen las actuaciones. El Juzgado de Instrucción número 5 de A Coruña investiga a García Patiño por presunta prevaricación por estos pagos.

El instructor reclama también al Ayuntamiento certificar los importes abonados a los agentes municipales en concepto de horas extras de 2020 a 2023, un certificado emitido por el órgano competente que detalle y justifique el número de horas en cómputo anual que componen la jornada de trabajo ordinaria y un certificado que detalle si se prevé o se ha iniciado un procedimiento de reintegro.