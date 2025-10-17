Abierta la convocatoria para las ayudas al comedor en Sada
El Concello de Sada abre la convocatoria para optar a las bolsas comedor en los colegios de la localidad. El Ejecutivo local repartirá 41.800 euros entre las familias que necesiten las ayudas. Los interesados tendrán 15 días para presentar la solicitud en el registro municipal.
