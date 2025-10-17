Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Abierta la convocatoria para las ayudas al comedor en Sada

El Concello de Sada abre la convocatoria para optar a las bolsas comedor en los colegios de la localidad. El Ejecutivo local repartirá 41.800 euros entre las familias que necesiten las ayudas. Los interesados tendrán 15 días para presentar la solicitud en el registro municipal.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents