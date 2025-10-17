Las alertas por velutina bajan un 30% en Galicia, pero el riesgo sigue: "Hay nidos del tamaño de una lavadora"

El fallecimiento del concejal de Medio Ambiente de Irixoa por picaduras de velutina ha vuelto a poner en el foco un problema que Galicia arrastra desde hace más de una década. Aunque los avisos por nidos de avispas velutinas han caído un 30% desde la activación del plan de choque de la Xunta en 2020, los expertos advierten de que el riesgo «sigue siendo alto» y piden no bajar la guardia.

Galicia siegue siendo epicentro de la lucha contra la avispa velutina, con más de 14.000 nidos retirados en lo que va de año, de los cuales 5.100 se corresponden a la provincia. Según los datos de la Xunta, el número de avisos de presencia de nidos alcanzó su punto máximo en 2023, con casi 30.000 notificaciones ciudadanas, una cifra que obligó a redoblar los esfuerzos de control. Desde entonces, el balance comienza a mostrar una tendencia a la baja.

«Seguimos atendiendo muchos casos, y recibimos muchas alertas en otoño, porque la caída de las hojas de los árboles deja muchos nidos al descubierto», asegura Sergio Pérez, uno de los bomberos del servicio de Betanzos, que da cobertura a unos diez municipios d la comarca.

«Atendemos prioritariamente a personas con alergias y en nidos situados en centros públicos», explica Pérez, que dice que ellos actúan en los casos más urgentes, y que el procedimiento de retirada se realiza a última hora del día o por la noche, cuando las velutinas vuelven al nido.

El teléfono 012 es el que coordina la retirada de nidos mediante la empresa pública Seaga, y en caso de picadura, la recomendación es llamar directamente al 112. Sin embargo, y pese al descenso de casos y al refuerzo de medios, los especialistas recuerdan que la especie sigue completamente instalada en el territorio y que los periodos de mayor actividad—la primavera y el verano—continúan siendo de riesgo elevado, especialmente en el medio rural.

El voluntario de Protección Civil de Cambre y experto en velutina Lolo Andrade señala que lo primero que se debe hacer es «huir» del lugar y llamar enseguida al número de emergencias 012, y en caso de picadura dejar siempre el teléfono encendido. «Si la persona se desmaya y está sola, Emergencias puede localizarnos a través de él», afirma Andrade, que dice que las velutinas son «muy territoriales», por lo que solo atacan cuando ven amenazadas sus colmenas o el árbol o vegetación en el que se encuentran.

El bombero coruñés Jose Rama añade que s importante «protegerse primeramente la nuca» en caso de ataque. «Nosotros vamos muy protegidos cuando actuamos, y en algunos casos hemos sacado hasta 2.000 velutinas de un mismo nido», asegura.

Este año se instalaron 18.500 trampas en Galicia, con las que se capturaron más de 230.000 reinas, el doble que en 2024. Según la Xunta, esta actuación explica en parte la caída del 30% en los avisos de presencia de nidos respecto al promedio de los años anteriores al plan.

«Los desbroces gordos hay que hacerlos de diciembre a febrero, es lo más seguro»

El experto el velutinas Lolo Andrade sostiene que el mayor número de ataques se producen durante jornadas de desbroce, ya que las avispas anidan en el suelo. «Es por eso que los desbroces gordos hay que hacerlos de diciembre a febrero, porque es lo más seguro», dice Andrade, que aconseja realizar estas tareas en compañía de al menos otra persona.

«Los efectos de las picaduras pueden tardar varias horas en hacer efecto, y muchas veces pasa que hay personas que se mueren porque durante ese tiempo no las ve nadie más», afirma. Si el tractor que emplean no tiene cabina, el experto recomienda llevar siempre una chaqueta especial antivelutinas para estos trabajos.

«Una vez te pican no puedes coger el coche e ir a Urgencias, tienes que avisar y esperar a que te lleven, porque los efectos pueden provocar mareo y por consiguiente desmayo», dice el voluntario de Protección Civil de Cambre.

«Nos hemos encontrado con algún nido del tamaño de una lavadora»

«Atendemos muchos casos de nidos en centros públicos, pero no siempre tienen la misma magnitud», afirma el bombero de Betanzos Sergio Pérez, que asegura que en aluna ocasión se han encontrado con algún nido «del tamaño de una lavadora». Son 18 en el servicio, y uno de ellos es alérgico, por lo que va siempre con una inyección encima. «Todos vamos muy alerta», dice Pérez, que afirma que los factores de riesgo en caso de picadura son «la edad, patologías y el número de picaduras».

Ellos van equipados con un traje especial, sprays, camiones y pistolas especiales. Y, aunque los servicios de bomberos solo atienden los casos considerados de pública concurrencia, explican que, los considerados «menos urgentes», como cuando detectan un nido en un árbol alejado de un núcleo de población próximo, la retirada se realiza en un plazo máximo de 48 horas.