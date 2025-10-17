Las ANPA de Oleiros reanudan las protestas
Planean volver a manifestarse este domingo por la falta de profesorado
Oleiros
Los padres de los colegios de Oleiros planean volver a concentrarse de nuevo este domingo para continuar las protestas por la falta de profesorado.
Después de llevar hasta el Parlamento gallego sus demandas, la ANPA del CEIP Ramón María de Valle-Inclán, y la del CEIP Juana de Vega se reunieron ayer con el alcalde y la concejala de Educación María José Santos. En el encuentro, se analizaron las diferentes propuestas para «obligar a la Xunta a que dote de más profesorado», según explicó García Seoane. «Se hablaron de varias propuestas, entre ellas la posibilidad de que el Concello pida una reunión con las ANPA y el conselleiro de Educación para hablar de la situación», dijo.
