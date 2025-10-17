Arteixo busca fondos para la presa de O Rexedoiro y un depósito en Pastoriza

El alcalde de Arteixo, Carlos Calvelo, se reunió este jueves con la conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, con el fin de solicitar vías de financiación conjuntas, incluyendo fondos europeos, para impulsar dos nuevos proyectos destinados a mejorar el abastecimiento y el saneamiento del municipio.

Calvelo asegura que los proyectos, que suponen una inversión de 1,4 millones de euros, para ejecutar dos actuaciones prioritarias: la construcción de un segundo depósito de agua en Pastoriza, con un presupuesto estimado de 700.000 euros, y la realización de mejoras en el embalse de Sabón, valoradas en otros 600.000 euros.

Sumarte, la empresa encargada de la gestión del agua en el municipio, prevé licitar a comienzos de 2026 el proyecto del nuevo depósito de Pastoriza. La infraestructura se construirá junto al actual depósito —el mayor del municipio, con una capacidad de 7.900 metros cúbicos— y contará con un vaso de 3.000 metros cúbicos, lo que permitirá garantizar el suministro durante las labores de limpieza, mantenimiento o reparación del depósito principal.

Esta ampliación dará servicio de apoyo a Arteixo, Vilarrodís, Pastoriza, Loureda, Suevos y Oseiro. En palabras del alcalde, un proyecto «estratégico» para mejorar la red de saneamiento y abastecimiento de la localidad.

El otro plan contempla obras en la presa del embalse de O Rexedoiro, situada en el polígono de Sabón, en la que buscan realizar una reparación integral del sistema de desagües.

El proyecto, que también saldrá a licitación a principios de 2026, incluye la renovación y el mantenimiento de varios sistemas que están bajo el agua. Entre ellos dos pequeños huecos de desagüe que están en el fondo del embalse, que se desagua generalmente a través de las compuertas.

Otra reforma importante pasará por renovar las válvulas de los tubos. La actuación se centrará en combinar un sistema de válvulas manuales con otras motorizadas para contar con un funcionamiento «más eficaz».