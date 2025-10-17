Betanzos vuelve a reclamar mejoras en el transporte público

El Concello de Betanzos volverá a reclamar ante la Xunta un aumento de las frecuencias de transporte público tras recibir numerosas quejas de los usuarios que se desplazan de Betanzos hacia A Coruña.

La alcaldesa, María Barral, señaló que las denuncias llegan especialmente de los alumnos que se tienen que desplazar a la Universidad. «El servicio es mucho peor de lo que era hace unos años, antes de esta última concesión», afirmó. La regidora denunció falta de información a los usuarios y por ello pedirá una nueva reunión a la directora de Mobilidade de la Xunta.