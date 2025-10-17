El larachés Diego Rama, de Microsoft a Amazon: "Necesitamos mirarnos más a los ojos"

Desde su casa de A Coruña, el larachés Diego Rama mueve millones de datos e ideas que viajan por la nube de Amazon. Pero lo que más le interesa no es el rendimiento de los servidores, sino el de las personas. «El mundo va más rápido de lo que somos capaces de digerir», dice el larachés, convencido de que la tecnología solo tiene sentido si nos ayuda a vivir mejor.

Esto es lo que quiere reflejar el psicólogo larachés en sus newsletter de Substack, una red social más alejada de los estímulos externos en la que Rama pone por escrito su experiencia laboral y personal como proveedor de tecnologías, de la que no descarta que pueda salir un libro algún día, ya que está recibiendo un gran feedback. «Por ahora es pronto, pero el prólogo ya está escrito», reconoce.

A día de hoy es senior account manager en Amazon, y su trabajo consiste desarrollar negocios para startups en España y Estados Unidos. Un ámbito que, a priori, parece alejado de sus estudios, aunque el psicólogo explica que su relación es mucho más estrecha de lo que parece.

«Las relaciones humanas están presentes en todas partes, y mi trabajo consiste precisamente en escuchar las necesidades de los demás y crear espacios de confianza», asegura. Es por eso que el larachés cogió además este año la dirección de la asociación Adro de Vilaño con el fin de «crear comunidad».

Al terminar sus estudios, Rama tenía claro que lo suyo no era la psicología clínica, por eso se buscó «la vida» en el mundo empresarial sin renunciar a su vocación.

Nuevo talento de Microsoft

Hace diez años comenzó su camino en Microsoft con una oportunidad como nuevo talento y ahora desarrolla su trabajo en una gran empresa, pero en casa, al lado de los suyos. «Me gusta poder estar en contacto con la gente, por eso es necesario apartarse un poco del ruido social», afirma el larachés, que dice que su función en la asociación es parte de su trabajo, porque lo que intenta es «construir comunidad, una red de apoyo efectivo en un ambiente de tanta incertidumbre como este», sostiene.

«Vivimos rodeados de pantallas, pero lo que más necesitamos es mirarnos a los ojos», reflexiona Rama. Por eso, tanto en su trabajo con startups como en sus proyectos personales, intenta poner a las personas en el centro. Cree que el avance tecnológico no debe apartarnos de nuestra esencia, sino ayudarnos a entendernos mejor.

«La automatización no deberían asustarnos», asegura. En un mundo cada vez más conectado, su apuesta es clara: combinar el conocimiento y la empatía para construir relaciones reales, dentro y fuera de la nube.