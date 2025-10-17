Así fue la fuga de Rodríguez Menéndez de la cárcel de Teixeiro

El polémico abogado Emilio Rodríguez Menéndez, conocido por ser defensor de personajes mediáticos como "El Dioni" o "la Dulce Neus" ha fallecido en Madrid a los 75 años. Su vida estuvo marcada por diversas noticias a lo largo de su vida en donde pasó mucho tiempo escapando de la justicia.

Uno de los episodios más noticiables en su trayectoria ocurrió en 2008, cuando se fugó de la Prisión Provincial de A Coruña en un permiso. Un caso que salpicó a diversas instancias, puesto que también se le dio el pasaporte cuando no debería tener acceso. El abogado había ingresado en 2007 en el módulo 11 de la prisión de Teixeiro, donde cumplirá parte de los ocho años de condena que le fueron impuestos. Así contaba LA OPINIÓN A CORUÑA la noticia de su marcha el 27 de agosto de 2008:

El abogado José Emilio Rodríguez Menéndez se encuentra en busca y captura después de que no regresara a la cárcel de Teixeiro, en la que cumplía una condena de diez años por varios delitos, tras disfrutar de un permiso penitenciario. En mayo, Rodríguez Menéndez solicitó a la Junta de Tratamiento del penal coruñés un permiso de cuatro días dado que ya había cumplido un cuarto de su condena, que es el requisito mínimo para conceder este tipo de licencias a los internos. Según informó ayer la Dirección General de Instituciones Penitenciaras en un comunicado, la Junta de Tratamiento del centro le denegó el permiso al abogado ante “la posibilidad de que el interno no regresara”, dada su “versatilidad delictiva”.

Portada de LA OPINIÓN tras conocerse la fuga / LOC

Sin embargo, posteriormente Rodríguez Menéndez recurrió la negativa de la Junta ante el juez de Vigilancia Penitenciaria, quien, en un auto con fecha del 5 de agosto, estableció que el interno podría disfrutar de cuatro días de permiso. De esta manera, Rodríguez Menéndez salió de la prisión coruñesa el pasado lunes 18 de agosto, pero no regresó cuando le correspondía, el pasado viernes 22. Después de que el abogado no volviera a prisión, la dirección del centro dio aviso a la Guardia Civil, la policía, el juzgado de guardia y el juzgado de Vigilancia Penitenciaria, que emitió una orden de busca y captura contra él.

Investigación del Poder Judicial

Posteriormente, esto derivó en una investigación del Poder Judicial al juez Javier San Claudio para determinar si el titular del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria número 1 de A Coruña incurrió en algún tipo de falta al conceder el permiso contra el criterio de la Junta de Tratamiento de la cárcel coruñesa. Según explicaban, Rodríguez Menéndez solicitara en mayo la concesión del permiso, pues para entonces ya había cumplido una cuarta parte de la condena, requisito imprescindible para disfrutar de este beneficio.

Sin embargo, la Junta de tratamiento del centro penitenciario de Teixeiro denegó el permiso ante “la posibilidad de que el interno no regresara” y dada su “versatilidad delictiva”. Posteriormente, el interno recurrió ante el juez de vigilancia penitenciaria, quien, en un auto con fecha del 5 de agosto, estableció que el interno podría disfrutar de cuatro días de permiso. De esta manera, Rodríguez Menéndez salió de la prisión coruñesa el pasado 18 de agosto, pero el pasado lunes, cuando se tenía que presentar en prisión, no regresó, por lo que se emitió una orden de busca y captura. El juez expresó que concedió el permiso al considerar que su buena evolución, el grado de cumplimiento y el apoyo familiar permitían depositar en él la “confianza necesaria”.

Se le concedió pasaporte

Según explicaron dos semanas después fuentes jurídicas, en la comisaría de Madrid donde se le concedió el pasaporte el mismo día en que el letrado salió de la cárcel (el 22 de agosto) tenían constancia de que Rodríguez Menéndez estaba condenado a prisión. La condena impuesta por la Audiencia Provincial de Madrid contra el abogado por delitos fiscales y revelación de secretos constaba en el Registro Central de Penados y Rebeldes cuando se le facilitó un nuevo pasaporte durante el permiso penitenciario en una comisaría de Madrid. Días después, el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, reconoció “errores o apreciaciones poco afortunadas” en este caso.

A raíz de este caso, donde Rodríguez Menéndez no podía tener pasaporte por orden judicial, ni viajar al extranjero, Rubalcaba, anunció que los agentes de la Policía Nacional encargados de la expedición del DNI y los pasaportes podrían acceder a partir de ese momento a las bases de datos de Instituciones Penitenciarias.

Detenido en Buenos Aires

Sin embargo, la fuga del abogado solo duró dos meses. El 9 de octubre de ese mismo año fue detenido y así lo contaba LA OPINIÓN:

El abogado José Emilio Rodríguez Menéndez fue detenido ayer en Buenos Aires, donde llevaba cinco días, huyendo del cerco policial que sufría en Paraguay, su anterior destino. El polémico letrado se encontraba en situación de busca y captura desde el pasado 22 de agosto, cuando no regresó a la prisión de Teixeiro (A Coruña) después de un permiso penitenciario que había iniciado el 18 del mismo mes. El Gobierno deberá presentar a las autoridades argentinas por escrito en los próximos días la correspondiente petición para obtener la extradición.

Rodríguez Menéndez fue detenido a las 20.30 horas (hora española) al salir de una vivienda que había alquilado en la capital argentina, en una zona de alto poder adquisitivo. Además, se había afeitado su característica barba para intentar pasar desadvertido. En el momento del arresto estaba acompañado de su mujer.

La detención fue fruto de una operación conjunta de la Policía federal Argentina y del Grupo de Fugitivos dependiente de la Unidad de Delincuencia y Crimen Organizado (Udyco) enmarcada en la Comisaría de la Policía Judicial. Rodríguez Menéndez se había trasladado a Buenos Aires, donde llevaba viviendo cinco días, en un intento de evitar el cerco policial que sufría en Paraguay, su anterior destino. El abogado prófugo fue detectado en un hotel de Asunción, pero consiguió eludir a la policía paraguaya, tras lo que se le perdió la pista.

El letrado, que también se había refugiado en Brasil, había tomado algunas medidas de seguridad para no ser detectado, como por ejemplo la de afeitarse su característica barba. En el momento de la detención, iba acompañado de su esposa, que reaccionó de manera muy nerviosa ante la presencia policial.

En cambio, Rodríguez Menéndez se mostró muy tranquilo en todo momento. Tras la detención, la esposa fue puesta en libertad, mientras que el jurista fue trasladado a dependencias de la Policía Federal Argentina en Buenos Aires.