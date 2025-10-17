A Maquía, de las pastas de té a abrir una heladería en Santa Cristina

Tras conquistar el mundo de las pastas de té, los oleirenses de A Maquía se han lanzado a probar con los helados, que ahora venden en una nueva heladería en Santa Cristina, en Oleiros.

A pesar de que abrieron casi hacia el final del verano, el pasado 30 de agosto, el negocio ha sido en soplo de aire fresco en Oleiros. «La gente nos ha dicho que se agradecía mucho porque parecía que no había heladerías cerca de la playa», señala Álvaro Álvarez, gerente de La Heladería, que explica que muchos vecinos se muestran contentos por que no se trate de otra franquicia.

Y es que el local llama la atención. Con un tono rosado, una fachada que simula un helado derritiéndose o conos para hacer de lámparas en el interior, ha llamado la atención tanto de los vecinos de la zona como de los turistas que veranean en la localidad. «Es un local muy llamativo, todo el interior está muy bien trabajado», afirma el gerente, que explica que el retraso de las obras les impidió poder aprovechar el verano del todo, aunque se han visto beneficiados por el buen tiempo de estas últimas semanas. «Aún así me sorprendió ver a tanta gente internacional paseando por Santa Cristina y entrando», dice.

Pero que la estación del calor esté llegando a su fin no es algo que preocupe a La Heladería, desde donde apuntan que el helado es un producto que «se está desestacionalizando», y que comercializan otras cosas como gofres, otros dulces que crean en el obrador o chocolate caliente. «Está claro que no te vas a tomar un helado bajo la lluvia, pero la gente viene, se lleva un litro de helado para casa y se lo toma viendo una película», dice Álvarez.

A pesar de que la marca A Maquía es una negocio familiar que se remonta a 1988, los hijos del propietario, Álvaro y Daniel Álvarez, no paran de innovar con el obrador. Por su elaboración de galletas han ganado premios a nivel nacional y gallego, llegando Álvaro incluso a ser Medalla de Bronce en el Campeonato Nacional de Jóvenes Pasteleros en 2012.

Y con todo este éxito, continúan apostando por los productos de proximidad. «Todo el helado que se produce es artesano, desde la selección de ingredientes hasta todos los ingredientes que utilizamos. Utilizamos, por ejemplo, mucha fruta local y después todo lo elaboramos en el obrador», indica Álvarez. En total el proceso dura unos dos días, entre mezclar los ingredientes y dejar madurar la mezcla. «Al día siguiente se manteca, digamos, ya sale lo que es el helado propiamente dicho y se congela. Son dos días de proceso en el que intentamos trabajar las mejores materias primas y hay un proceso manual, artesano que creo que al final se nota en el producto», explica el encargado del local.

«Con A Maquía nosotros ya teníamos un reconocimiento», dice el gerente de La Heladería, que añade que trabajan «sobre la misma calidad y el mismo cariño». En el nuevo local de Oleiros apuestan no solo por los sabores tradicionales como fresa chocolate, sino que también arriesgan con algunos menos conocidos. «Ahora tenemos uno de queso de cabra con higos y como sabor de otoño vamos a poner uno de mandarina y calabaza con nueces», dice el gerente, que también apuesta por rotar con los sabores estacionales para poder estrenar algo nuevo con cada fecha celebrada como Halloween o Navidades. «En Navidad seguramente sacamos un helado de panettone o de roscón de Reyes, esa es nuestra idea».