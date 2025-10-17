Naturgy programa cortes de luz en Oleiros el 21, 23 y 24 de octubre
Los trabajos de mantenimiento se centrarán en la zona de Beiramar, Perillo y Mera
La empresa de distribución eléctrica Naturgy continuará la próxima semana con los trabajos de mantenimiento de la red en Oleiros. durante las madrugadas de los días 21, 23 y 24 de octubre habrá corte de luz programados en diferentes zonas del municipio.
El 21 de octubre las intervenciones ocurrirían de 03.00 a 05.00 horas de la madrugada en la zona de Beiramar, en la rúa Ánade Real y la rúa Cormorán. Mientras que el jueves, 23 de octubre, los trabajos se centrarán en la zona de Perillo. Los cortes allí comenzarán a las 00.00 horas en la rúa da Ribeira y la rúa do Inglés y finalizarán a las 05.00 horas en la rúa Corredoira das Viñas.
Finalmente, el viernes 24 de octubre habrá corte de suministro de luz en la zona de Mera, en la rúa Cividanes de 02.00 a 04.00 horas de la madrugada.
