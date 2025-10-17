Nueva protesta de la plantilla de Cambre
Personal del Ayuntamiento de Cambre celebró este jueves una nueva concentración a las puertas del Concello para reclamar «condiciones laborales dignas». Reclaman que se realice una nueva RPT —la vigente es de 1999—, se refuerce personal y se pague en los plazos habituales.
