Nueva protesta de la plantilla de Cambre

Personal del Ayuntamiento de Cambre celebró este jueves una nueva concentración a las puertas del Concello para reclamar «condiciones laborales dignas». Reclaman que se realice una nueva RPT —la vigente es de 1999—, se refuerce personal y se pague en los plazos habituales.

