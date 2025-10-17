La seguridad vial de O Couto volverá al Parlamento gallego

Los vecinos de O Couto, en Oleiros continúan su lucha por conseguir un paso de peatones y la reducción de velocidad en la zona. Aunque el Parlamento gallego había aprobado una iniciativa para mejorar la seguridad vial de la carretera AC-174 en su paso por Dorneda la situación todavía sigue bloqueada.

Los residentes de la zona llevan protestando durante dos años para que la Xunta, encargada de la gestión de la vía, coloque un paso de peatones y reduzca la velocidad máxima de circulación de 70 a 50 km/h. En la anterior legislatura, la Consellería de Infraestruturas había explicado que existían informes técnicos que desaconsejaban llevar a cabo estas medidas.

Guadalupe Concepción, portavoz de los afectados por la falta de paso de peatones en O Couto, asegura que es «inaceptable» que el Concello de Oleiros no asuma la gestión de la vía. Sobre todo teniendo en cuenta que el Ejecutivo local acaba de asumir varias vías provinciales para «agilizar trámites», entre ellas la avenida Santa Cristina, Rúa da Praia en Bastiagueiro, Rúa da Barreira con Rúa Neira Vilas, Rúa O Cruce, Rúa Covo (que conecta con la vía Ártabra y Sada) y la Rúa do Pazo.

El alcalde de Oleiros respondió este jueves señalando que la transferencia era de la Diputación era de «calles» y que la situación de O Couto era diferente porque se trataba de una carretera general. Ángel García Seoane apuntó que es responsabilidad del Gobierno autonómico hacerse cargo del vial y que «puede poner cuando le dé la gana un paso de cebra». El regidor rechazó la idea de asumir la titularidad del vial que une Perillo con Sada, del que tendrían que hacerse cargo de su mantenimiento.

Ante esta situación, el BNG volverá a preguntar en el Parlamento por el vial, a través de una pregunta de la diputada nacionalista Iria Taibo, mientras que los nacionalistas locales presentarán una moción en el Pleno de la corporación oleirense.

«Es discriminatorio que después de todas la quejas, la nuestra se quede fuera», lamenta la oleirense. Concepción, que cruza la carretera cada día con sus nietas para coger el transporte escolar, asegura que la vía es «muy peligrosa», y que todos los menores de la localidad se ven obligados a cruzar de forma diaria para poder ir a clase. «El siguiente paso de peatones está a dos kilómetros», afirma la vecina, que dice que los coches circulan «a gran velocidad» por tratarse de un lugar de mucho tránsito para ir a las playas, en especial la de Mera.