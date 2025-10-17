Vecinos de Rumbo denuncian los reiterados vertidos ilegales en su zona

Vecinos de la zona de Rumbo, en Culleredo, denuncian «los famosos puntos limpios clandestinos» en los que «ciertas personas» dejan sus residuos y enseres «por no llevarlos a un punto limpio legal, donde no cobran y se encargan de hacer el reciclaje», traslada el presidente de la Asociación del Valle para el Desarrollo y el Bienestar, Óscar Andrade. «Los vecinos de Rumbo y alrededores estamos hartos de estar año tras año luchando con este tipo de problema», lamenta.

Asegura que se encuentran «basura fuera del contenedor, un solo contenedor y por encima roto, colchones, uralitas de fibrocemento, neveras, etc.». El Consorcio As Mariñas, que gestiona la recogida de residuos, ha denunciado en varias ocasiones estos vertidos y pide usar los puntos limpios y el servicio de recogida de enseres.