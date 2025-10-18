Arde de madrugada el almacén y un comedor anexos a un bar en Abegondo
Sucedió pasadas las 5.00 horas
Las llamas destruyeron por completo el mobiliario
El incendio de un almacén situado junto a un establecimiento hostelero en el lugar de Orto, del concello de Abegondo, alertó a los técnicos de emergencias en la madrugada del viernes al sábado.
Fue a las 5.30 horas cuando un particular avisó al 112 de que había fuego en el local, situado a la altura del quilómetro 10 de la AC-221. Desde el Centro Integrado de Atención a las Emergencias de Galicia solicitaron la intervención de los Bomberos de Betanzos y la Guardia Civil.
Según explican, los efectivos llegaron con rapidez al punto y consiguieron controlar el incendio, que calcinó el anexo en el que se encontraban la parrilla y el comedor. Las llamas destruyeron por completo el mobiliario y la estructura de esta la zona.
Alrededor de las 7.00 horas el fuego quedó extinguido.
- La alta cocina de cercanía conquista a Mera y a la crítica
- Reabre el bar que unía a toda una parroquia de Arteixo: 'Llevaremos toda nuestra alegría al local
- Gadisa construirá el primer ‘súper’ de la urbanización Costa Miño Golf
- El juzgado saca a subasta tres chalés de la urbanización ilegal de Porto Brasa
- Una granja tramita su ampliación en Carral: de 220 a 542 vacas lecheras
- En venta por una cifra millonaria la finca de Villa Celina, en Vilaboa
- Tres años de cárcel por apuñalar en la cara a su compañera de piso en Sada
- Construcción al alza en Arteixo: da en seis meses tantas licencias como en todo 2024