El Concello sacará a licitación la humanización de la principal arteria de comunicación del núcleo de Arteixo el próximo mes. Será la reforma de 1,8 kilómetros de la travesía de Arteixo, concretamente los que van desde la rotonda de Sabón hasta el cruce con las calles Independencia y Reconquista. La magnitud de la travesía obliga al municipio a reformarla en varias fases, aunque esta primera fase será la que actuará sobre el tramo más largo.

Antes de comenzar la licitación, el municipio acometió el proceso de la consecución de terrenos, en el que se firmaron convenios de cesión anticipada con varios propietarios afectados por la primera fase del proyecto de humanización de la travesía de Arteixo y también se realizaron expropiaciones.

Arteixo licitará la humanización de la travesía de Arteixo el próximo mes

El objetivo básico de la reforma pasa por humanizar una travesía en la que deben convivir vehículos y peatones, que tiene una gran densidad demográfica, ya que en la travesía se calcula que viven cerca de 2.600 vecinos. Este primer tramo de la reforma mide cerca de 1,8 kilómetros y es el más necesitado de toda la travesía de Arteixo de este tipo de actuación.

La actuación, dividida en tres fases, supondrá la completa urbanización de esta vía, considerada una de las más importantes del término municipal, con una longitud superior a los 3,3 kilómetros. El proyecto incluye la creación de nuevos aparcamientos, zonas de descanso para peatones y la regulación del tráfico mediante la construcción de varias rotondas, con el objetivo de mejorar la movilidad, la seguridad vial y la calidad del entorno urbano.

La humanización de la travesía de Arteixo se enmarca dentro de la estrategia municipal para modernizar y revitalizar los espacios públicos, impulsando una transformación urbana sostenible y adaptada a las necesidades de vecinos y visitantes.

Todas las propuestas contenidas en este proyecto redundarán en una mejora de la seguridad vial del entorno. Así, se dotará de ancho accesible y continuidad a las aceras, redefiniendo las secciones tipo de las mismas y uniendo los tramos inconexos. También se reordenarán las plazas de estacionamiento y las superficies de contenedores del ámbito. También se renovarán los firmes y pavimentos, y se adaptará la señalización horizontal y vertical a la nueva configuración proyectada. Otro de los aspectos a mejorar pasará por ampliar y renovar la red de alumbrado público, dotándolo de tecnología LED.

El alcalde Carlos Calvelo señala que esta actuación «pretende mejorar así una zona muy habitada del casco urbano de Arteixo y continuar con soluciones integrales de urbanización que mejoren la calidad de vida de la zona».

Un concurso de ideas para reformar la gran arteria de comunicación

El Concello de Arteixo convocó un concurso de ideas para afrontar la reforma de la travesía de Arteixo, y recibió 24 propuestas de otros tantos profesionales de la arquitectura y la ingeniería para reformar una de las arterias principales del municipio, que conecta la rotonda de Sabón con la zona de Candame en el cruce con la AC-552. La travesía será transformada con un proyecto de humanización, y el Gobierno local apostó por hacerlo a través de un concurso de ideas, en el que se premiaron los proyectos seleccionados y se utilizarán sus propuestas tanto para mejorar la travesía de Arteixo como para reformar nudos de calles que se conectan con la citada vía.

El ganador fue el equipo formado por Montero Parapar Arquitectos. Los premios fueron decididos por un jurado formado por los funcionarios del departamento de Obras y Urbanismo y representantes de los colegios profesionales de Ingenieros de Caminos y Arquitectos. Con el concurso, lo que pretende el Concello es conseguir propuestas novedosas que sirvan para mejorar la trama urbana de Arteixo, fomentando la participación de profesionales que aporten soluciones innovadoras adecuadas a los criterios indicados en la Agenda 2030.

El Gobierno local busca la transformación de la travesía de Arteixo, ya que es una de las arterias principales que atraviesa y vertebra el núcleo urbano, actuando su trazado de límite lineal del núcleo principal. En la travesía de Arteixo se sitúan equipamientos importantes, como la propia casa consistorial, el centro social de A Baiuca, el Registro de la Propiedad o el centro de salud. Además, al ser una vía arterial, es atravesada por otras que comunican con la avenida Finisterre y con las del núcleo que forma la red urbana interior, en su parte más plana y ya cerca de los ríos, las que conectan con el Parque Central de Arteixo y el paseo fluvial. En las bases del concurso de ideas se señalaba como elementos a tener en cuenta el cruce de los ríos bajo este viario y la existencia de paseos peatonales en su entorno como elementos transversales relevantes en el entorno natural.