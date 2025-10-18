Arteixo se une a una red de municipios europeos para promover la sostenibilidad

Arteixo formará parte de Urbact, la organización europea de intercambio de conocimiento que agrupa redes de municipios para promover el desarrollo urbano sostenible.

La red en la que está agrupada Arteixo está liderada por la ciudad italiana de Perugia, y de ella también forman parte Sofía, capital de Bulgaria; Veszprém, en Hungría; Monaghan, en Irlanda; Valongo, en Portugal, y Chernivtsi, en Ucrania.

Este grupo cuenta con 900.000 euros de fondos europeos para comenzar actividades de coordinación y la transferencia de manuales de buenas prácticas en gestiones locales.

Con esta integración, Arteixo podrá tener un acceso directo a experiencias y proyectos en marcha de otros municipios también financiados por fondos euros, permitiendo así que pueda conocer soluciones innovadoras.

El grupo del que forma parte Arteixo está especializado en la gestión de zonas verdes urbanas, la creación de infraestructuras verdes y temas de movilidad. La red comenzará a funcionar el próximo 1 de noviembre y concluirá los trabajos de colaboración el 30 de abril de 2028.

Las 25 redes de transferencia que forman parte de Urbact reúnen a 181 socios de 28 países, de los cuales el 90 % son ciudades europeas muy pequeñas, pequeñas y medianas.