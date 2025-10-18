Arteixo volta a 1900 da man de Castelao: "É a mellor festa do ano"
A Feira Histórica inaugurou este sábado as Aldeadas, unhas olimpiadas rurais que contaron con gran éxito de participación entre os veciños e visitantes, que pasaron unha xornada cargada de tradición co mercado histórico, que contou con decenas de postos de artesanía, gastronomía e talleres
O Paseo Fluvial de Arteixo tinguiuse de branco e negro este sábado para revivir o día a día dos seus ancestros a través da mirada de Castelao, que foi a figura central desta vixésimo cuarta Feira Histórica. É unha das citas máis esperadas para moitos veciños da localidade, como é o caso de Eva Mosteiro, que asegura que para ela esta é «a mellor festa do ano en Arteixo», e por iso non falta a ningunha edición.
Nesta ocasión participaron preto dun centenar de postos de artesanía, gastronomía e mostras en vivo de oficios tradicionais. «A min faláronme ben dela, así que animeime a vir por primeira vez», sostén Suso o Cesteiro, natural de Tui, que di que o tempo «acompaña e a xente véselle animada», así que espera voltar o próximo ano.
Coinciden con el Marcos e Sandra, dous apicultores do municipio do Rosal, en Pontevedra, que se estrearon este ano en Arteixo. «A organización é moi boa e respírase un ambiente diferente ao doutras feiras históricas», din.
Esta edición contou ademais con importantes novidades, como as Aldeadas, unhas olimpiadas rurais que someteron aos participantes, por equipos, a diferentes probas de forza e habilidade, como o lanzamento de marco, o tiro da corda ou o xogo de «espeta a estaca». Foi unha ocasión perfecta para reivindicar o espírito comunitario, a diversión en equipo e a identidade rural, que gozaron de gran éxito entre os veciños.
«A esencia desta feira é o asociacionismo e a colaboración de todos os veciños», afirman Charo Fernández e Natalia Pereiro, que non dubidaron en ir caracterizadas para a ocasión cun traxe de alugueiro do Concello. «Cada ano somos máis os que nos metemos no papel, e dá gusto ver á xente involucrada», din.
Os que tamén se meteron de cheo no papel foron os membros das asociacións veciñais de Monteagudo, O Rañal, Rañobre, Larín e Barrañán, que montaron a súa propia taberna de época con utensilios «da casa» para pasar as tres xornadas da feira vivindo como nunha auténtica taberna rural de antano. Así o explica Mari Carmen Barbeito, da asociación veciñal de Monteagudo, que di que están encantados de contar co seu propio espazo na feira.
Unhas das máis veteranas na cita son as mulleres —e o único home— que conforman a asociación de Palilleiras e Punto de Pastoriza. «Levamos aquí máis de quince anos vindo, e estamos encantadas, porque isto é o noso», asegura Ana Carril, que di que acoden cada ano «encantadas da vida». A súa compañeira Obdulia López lembra que a Feira Histórica comezou sendo «unha cita pequeniña para os veciños» e di que agora é «un evento que reúne a moita xente que cada vez colabora máis».
Talleres en homenaxe en Castelao
Como homenaxe a Alfonso Daniel Rodríguez Castelao, esta edición da feira incluíu tamén actividades temáticas específicas, como un obradoiro infantil de estampas o sábado e o domingo, onde cada participante levou de agasallo unha bolsa con caricaturas do artista.
Trátase dunha cita pensada para mergullarse no século pasado a través dun auténtico mercado de antano, con tabernas improvisadas, ultramarinos con produtos da terra e artesáns traballando en vivo, que fan desta «unha feira única».
