El Concello de Betanzos celebrará la gran final de la Semana de la Tortilla el domingo
Los cinco establecimientos finalistas se jugarán el premio durante un directo
Betanzos
A Cova do Frade, Burger City Café Segundo, Mesón Avenida, Restaurante Casanova y Adega Lastras son los cinco finalistas que este año compiten por obtener el sello de la mejor tortilla de Betanzos, dentro de la Semana que el Concello dedica a este emblemático producto gastronómico. Estos cinco locales forman parte de los 14 establecimientos hosteleros que participan. Además de los finalistas, también concurren este año El Arrozal, Cervexería Yocri, Café Bar Capricho, El Plaza, Bar Galicia, Bar Kutako, Vinoteca Versalles, O Noso Recuncho y La Travesía Vinos. La final se celebrará el domingo a las 12.00 horas, y será retransmitida en directo a través de los canales de comunicación del Ayuntamiento.
