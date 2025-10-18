El Consorcio retira un vertido a petición de Culleredo, que sopesa instalar cámaras
El Consorcio As Mariñas, a petición del Concello de Culleredo, retiró en la madrugada del jueves al viernes dos puntos de vertidos incontrolados registrados en el núcleo de Rumbo y que notificaron los vecinos de la zona, como publicó este diario. El Concello agradece al Consorcio el trabajo acometido, dado que «la recogida de estos vertederos no entra en el ámbito de las competencias de los servicios ordinarios de recogida de residuos urbanos, pero lo hacen con el afán de colaboración», señala y avanza que estudiará medidas de refuerzo de la vigilancia y señalización en la zona como instalar cámaras y avisará a las fuerzas de seguridad para investigar la autoría.
Los alcaldes del Consorcio ya manifestaron en reiteradas ocasiones su preocupación ante «la proliferación de estos hechos, normalmente en zonas aisladas». «Están tipificados como delito», señala.
