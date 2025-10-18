Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Inspección se reunirá con la ANPA del Otero Valcárcel el lunes

La Inspección educativa se reunirá este lunes con representantes de la ANPA Ana Lastra, del colegio Vicente Otero Valcárcel, de Carral. La asociación de familiares de alumnos celebra que un responsable les vaya a atender por primera vez, después de realizar varias protestas y caceroladas para exigir que se incrementen las horas asignadas al centro de Pedagoxía Terapéutica y Audición e Linguaxe.

