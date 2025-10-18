El jurado de ‘Vilas en Flor’ visita A Laracha
Dos miembros del jurado del concurso Vilas en Flor visitaron varios puntos de A Laracha, entre ellos la urbanización Monte Claro, en Cabovilaño, el Castro de Montes Claros, los paseos fluviales de Anllóns y Vilán, así como el área recreativa de Gabenlle y Paiosaco.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- La alta cocina de cercanía conquista a Mera y a la crítica
- Reabre el bar que unía a toda una parroquia de Arteixo: 'Llevaremos toda nuestra alegría al local
- Gadisa construirá el primer ‘súper’ de la urbanización Costa Miño Golf
- El juzgado saca a subasta tres chalés de la urbanización ilegal de Porto Brasa
- Una granja tramita su ampliación en Carral: de 220 a 542 vacas lecheras
- En venta por una cifra millonaria la finca de Villa Celina, en Vilaboa
- Tres años de cárcel por apuñalar en la cara a su compañera de piso en Sada
- Construcción al alza en Arteixo: da en seis meses tantas licencias como en todo 2024