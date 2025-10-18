Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El jurado de ‘Vilas en Flor’ visita A Laracha

Dos miembros del jurado del concurso Vilas en Flor visitaron varios puntos de A Laracha, entre ellos la urbanización Monte Claro, en Cabovilaño, el Castro de Montes Claros, los paseos fluviales de Anllóns y Vilán, así como el área recreativa de Gabenlle y Paiosaco.

