O Castro celebrará el Samaín con un túnel de terror
Sada
Los vecinos de O Castro, en Sada, celebrarán la noche más terrorífica del año, el Samaín, el próximo 1 de noviembre con una ruta de truco o trato y un túnel de terror.
Las actividades empezarán a las 17.30 horas en Sargadelos para que los más pequeños pidan caramelos por las casas de la localidad y continuarán a las 20.00 horas en las pistas de O Castro donde se instalará un túnel del terror de 50 metros de largo.
Además, los asistentes podrán disfrutar de chocolates con churros, hamburguesas y refrescos en las pistas.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- La alta cocina de cercanía conquista a Mera y a la crítica
- Reabre el bar que unía a toda una parroquia de Arteixo: 'Llevaremos toda nuestra alegría al local
- Gadisa construirá el primer ‘súper’ de la urbanización Costa Miño Golf
- El juzgado saca a subasta tres chalés de la urbanización ilegal de Porto Brasa
- Una granja tramita su ampliación en Carral: de 220 a 542 vacas lecheras
- En venta por una cifra millonaria la finca de Villa Celina, en Vilaboa
- Tres años de cárcel por apuñalar en la cara a su compañera de piso en Sada
- Construcción al alza en Arteixo: da en seis meses tantas licencias como en todo 2024