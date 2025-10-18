O Castro celebrará el Samaín con un túnel de terror

Los vecinos de O Castro, en Sada, celebrarán la noche más terrorífica del año, el Samaín, el próximo 1 de noviembre con una ruta de truco o trato y un túnel de terror.

Las actividades empezarán a las 17.30 horas en Sargadelos para que los más pequeños pidan caramelos por las casas de la localidad y continuarán a las 20.00 horas en las pistas de O Castro donde se instalará un túnel del terror de 50 metros de largo.

Además, los asistentes podrán disfrutar de chocolates con churros, hamburguesas y refrescos en las pistas.