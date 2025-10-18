Primer concierto de la Sinfónica de Galicia en Oleiros
Oleiros pudo disfrutar este jueves por primera vez de una actuación de la Orquesta Sinfónica de Galicia. Más de 400 personas acudieron a la cita en el auditorio Gabriel García Márquez, en Mera, para escuchar el repertorio de Beethoven. La orquesta estuvo dirigida por Dima Slobodeniouk, que ha colaborado con instituciones como la Filarmónica de Berlín, la Sinfónica de Londres, la de Viena, o la Tonhalle-Orchester de Zúrich.
