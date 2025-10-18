Registradas 174 peticiones para insonorizar viviendas cambresas por el aeropuerto
La alcaldesa de Cambre, Diana Piñeiro, y el primer teniente de alcaldesa, Rubén Vázquez, registró este viernes en la Subdelegación del Gobierno 174 solicitudes de insonorización para las viviendas afectadas por la nueva huella acústica de Alvedro. La regidora presentó las peticiones vecinales recogidas para «instar a AENA a actuar para mejorar la calidad de vida de los residentes» afectados por la ampliación de la huella sonora».
Las viviendas que solicitan su insonorización se encuentran en la zona de O Temple, O Graxal y O Seixal. El Gobierno local, del PP, asegura que ya desde la oposición informó a los vecinos y les facilitó los modelos de solicitud individual, que después recogió «para su gestión y entrega coordinada», afirma. Piñeiro confía en que AENA «atienda estas peticiones y ejecute las obras de insonorización solicitadas». Recuerda que la cabecera de la pista del aeropuerto se encuentra «a menos de 3 kilómetros de esta zona urbana».
