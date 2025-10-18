La Semana de la Tortilla de Betanzos ya tiene ganador del certamen casero y se prepara para elegir el profesional

David Teijo Regueiro resultó ganador este sábado del premio a la “Mellor tortilla caseira” que se otorga durante la Semana de la Tortilla de Betanzos. Al concurso se presentaron 12 participantes, que según destacó el jurado, demostraron un gran nivel. Los jueces estaban presididos por el campeón de España de Tortilla, Alberto García Ponte, y representantes de ACEBE y la Reserva de la Biosfera y Lar de Unta.

La tortilla presentada por David Teijo fue elegida por delante de las de Inés Muller Guevara (el año pasado obtuvo el tercer premio), que quedó en segunda posición; y Xabier Pérez González (campeón en 2024), que quedó tercero.

David Teijo con la alcaldesa María Barral / LOC

El concurso fue seguido por numeroso público que llenó el salón azul del edificio Liceo y que disfrutó de una final muy igualada. El ganador, David Teijo Regueiro, recibió un trofeo conmemorativo y un lote de productos; para el segundo y tercer premio también hubo lotes de productos del patrocinador y del Concello.

Final profesional

Este domingo, el último día de la Semana de la Tortilla, tendrá lugar la final a las 12.00 horas retransmitida por los canales de comunicación del Concello (YouTube y redes sociales) en la que cinco locales hosteleros se jugarán el premio a la mejor tortilla de este año: A Cova do Frade, Burger City Café Segundo, Mesón Avenida, Restaurante Casanova y Adega Lastras.

Son cinco de los 14 locales de hostelería que este año participan en el programa de exaltación de la Tortilla que cumple su XV edición. Además de estos cinco, la edición de este año contó con El Arrozal; Cervexería Yocri; Café Bar Capricho; El Plaza; Bar Galicia; Bar Kutako; Vinoteca Versalles; O Noso Recuncho y La Travesía Vinos.

El jurado profesional de mañana domingo estará compuesto por el chef estrella Michelín Luis Veira; Antonio Amenedo, del Pazo de Santa Cruz de Mondoi; y Gerardo Quintela, del Bar Quintela de A Coruña.