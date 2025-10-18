Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Vilaño celebrará la fiesta del pulpo el próximo 25 de octubre

RAC

A Laracha

Vilaño celebrará el próximo 25 de octubre en el pabellón del colegio la quinta edición de la fiesta del pulpo, con más de 300 personas ya anotadas. El Dúo Galán será el encargado de amenizar la tarde.

