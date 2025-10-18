Vilaño celebrará la fiesta del pulpo el próximo 25 de octubre
A Laracha
Vilaño celebrará el próximo 25 de octubre en el pabellón del colegio la quinta edición de la fiesta del pulpo, con más de 300 personas ya anotadas. El Dúo Galán será el encargado de amenizar la tarde.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- La alta cocina de cercanía conquista a Mera y a la crítica
- Reabre el bar que unía a toda una parroquia de Arteixo: 'Llevaremos toda nuestra alegría al local
- Gadisa construirá el primer ‘súper’ de la urbanización Costa Miño Golf
- El juzgado saca a subasta tres chalés de la urbanización ilegal de Porto Brasa
- Una granja tramita su ampliación en Carral: de 220 a 542 vacas lecheras
- En venta por una cifra millonaria la finca de Villa Celina, en Vilaboa
- Tres años de cárcel por apuñalar en la cara a su compañera de piso en Sada
- Construcción al alza en Arteixo: da en seis meses tantas licencias como en todo 2024