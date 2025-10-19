Actos por el centenario de la muerte de Florencio Vaamonde
Bergondo rinde homenaje a su historiador más querido con un acto institucional
Este domingo, 19 de octubre, se cumplen 100 años de la muerte de Florencio Vaamonde Lores, el escritor e historiador que fue uno de los miembros fundadores de la Real Academia Galega. El acto comenzará a las 10.00 horas con una misa en su memoria en la capilla de San Gregorio, en la parroquia de Ouces y terminará a las 14.00 horas en el auditorio de A Senra.
Al finalizar la misa tendrá lugar un ruta literaria por la parroquia y a las 12.15 dará comienzo el acto institucional con una ofrenda floral en la iglesia de san Juan de Ouces. En él, intervendrá la alcaldesa de Bergondo, Alejandra Pérez, y el presidente de la Real Academia Galega, Henrique Monteagudo. La jornada terminará con un coloquio en el auditorio de A Senra con Isabel Seoane y Teresa Amado, seguido de una actuación musical y pinchos.
