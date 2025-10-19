Adega Lastras, ganador de la mejor tortilla de Betanzos 2025: "Menos la sal peso todo"

El establecimiento Adega Lastras ha sido coronado como campeón en el concurso de la Mejor Tortilla de Betanzos 2025, seguido por Burger City Café Segundo y A Cova do Frade, en el tercer puesto. Pedro Miño, el cocinero del local, recibe el premio por primera vez por una receta detallada y muy estudiada, tal como explicó este domingo. "Menos la sal peso de todo. Lleva 700 gramos de patata cortada a dos milímetros, once huevos y cuatro yemas. La sal va al gusto, hay que ir probando", dijo.

La tortilla de Adega Lastras fue también la mejor valorada por el jurado semanal que decidió los finalistas que compitieron este domingo. Los seleccionados fueron los locales A Cova do Frade, Burger City Café Segundo, Mesón Avenida, Restaurante Casanova junto con Adega Lastras. Las tortillas de cada uno de ellos fueron juzgadas en una final muy justa, de la que dependió sobre todo el punto de sal que prefirieron los jueces. El jurado profesional estuvo compuesto por el chef con estrella Michelín, Luis Veira; Antonio Amenedo, del Pazo de Santa Cruz de Mondoi; y Gerardo Quintela, del Bar Quintela de A Coruña.

Pedro Miño recibió el premio de la mano de la alcaldesa, María Barral, junto la concejala de Promoción Económica, Ánxeles Veiga. Esta es ya la 15 edición de unos de los concursos gastronómicos más conocidos de Galicia. Este año el Concello de Betanzos destacó la participación en el evento, tanto de los locales como del público. En total participaron 14 establecimientos de Betanzos y los comensales pudieron votar por sus tortillas a través de la app GastroBetanzos.

El premio de Adega Lastras se une al dictaminado este sábado dentro de la categoría de Mejor Tortilla Casera, donde se hizo con el galardón el vecino David Teijo Regueiro , que compitió contra 12 participantes.