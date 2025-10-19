Cambre revisa el proyecto modificado para rematar y abrir el Ramón Barba

El Concello de Cambre revisa el proyecto modificado del parque Ramón Barba para reanudar los trabajos, rematarlos y abrir el recinto, que acumula ya un año de retraso con solo una fase abierta, que se inauguró con cinco meses de demora. La alcaldesa, Diana Piñeiro, asegura que espera informes de técnicos municipales después de que la empresa presentara cambios en el plan para el recinto de O Temple, cuya obra llegó a pararse, en julio de 2024, por ruidos y vibraciones en los edificios del entorno que resultaron deberse a fallos en el apisonado de la superficie del parque.

«Al incorporarnos a este Gobierno, una de las primeras reuniones que tuvimos fue con la empresa constructora y la dirección de obra del parque. En esa reunión le pedimos a la dirección que revisara y actualizara el proyecto para poder retomarlo cuanto antes», relata la alcaldesa. Asegura que la dirección hizo la revisión y la presentó el pasado mes de julio, pero el Concello se topó con «el problema grave» de que en esas fechas «no había ningún técnico que pudiera supervisarla». «De los cuatro ingenieros que había, dos se fueron y dos estaban de baja, hasta que en septiembre conseguimos incorporar un ingeniero de obra pública y ahora en octubre, un arquitecto que se está encargando de revisar el proyecto modificado», detalla la regidora. «En cuanto lo tengamos, nos ponemos con ello a la máxima urgencia para poder solucionar uno de los problemas más que vergonzosos que el anterior Gobierno causó en O Temple», critica la alcaldesa, que elude fijar fechas hasta que los técnicos revisen y analicen el proyecto en detalle.

La obra de reforma del parque ya arrancó entre críticas. Vecinos y partidos políticos rechazaron la supresión de árboles y zona verde. La actuación, cuyo proyecto prevé la creación de un teatro al aire libre, una zona para mayores, un pumtrack y un rocódromo y la eliminación de barreras arquitectónicas, acumula ya dos prórrogas, concedidas por el anterior Ejecutivo municipal. La segunda se autorizó hace casi un año, en noviembre de 2024, y ampliaba el plazo en seis meses. El Concello explicó entonces que la obra ya había sido recepcionada y que el recinto había abierto en parte. Informó de que había concedido otra prórroga a la empresa para terminar los trabajos de la fase 1. Vecinos del entorno mostraron sus molestias por el retraso y la apertura con parte del recinto inacabada.