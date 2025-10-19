El Concello de Arteixo avanza un paso más para estabilizar el vial de Suevos

El Concello de Arteixo acaba de formalizar una modificación en el contrato de la obra del proyecto técnico de desplazamiento de eje del vial CM-001. Una actuación que permitirá completar la reparación del tramo de la carretera de Suevos, cerrado desde junio de 2023, debido a los desprendimientos del talud y la aparición de grietas en la calzada. Una situación que ha generado muchas quejas entre los vecinos de la localidad en los últimos años.

Esta modificación del contrato, el cual cuenta con un presupuesto de 823.757 euros y un plazo de ejecución de diez meses, se realizó después de que el Concello observase «circunstancias sobrevenidas e imprevisibles» detectadas durante la ejecución del contrato inicial, que fue adjudicado en noviembre del año pasado.

La solución técnica consiste en desplazar el eje de la carretera hacia el interior de la ladera del monte unos 15,5 metros en su punto más alejado, a lo largo de un tramo de 550 metros, con el objetivo de asentar la vía sobre una zona estable y eliminar el riesgo de nuevos movimientos del terreno.

Una pantalla de pilotes para reforzar el talud

Además, el proyecto incluye la ejecución de una pantalla de pilotes para reforzar la estabilidad del talud y la construcción de una cuneta de seguridad de dos metros, que actuará como sistema de contención y drenaje.

La intervención actual da continuidad a los trabajos iniciados hace dos años, cuando el Ejecutivo local ejecutó una obra de emergencia por importe de 600.000 euros para reparar los primeros desprendimientos.

Los técnicos se decantaron por mover el trazado del vial, al considerar que esta opción ofrecía la mejor garantía de seguridad y durabilidad con el menor impacto ambiental y urbanístico.

Según los informes técnicos, esta actuación supone una «solución integral y definitiva» al problema de estabilidad de la carretera, evitando futuros controles geotécnicos y sin afectar a las canalizaciones de saneamiento ni requerir modificaciones urbanísticas.