Ouces recuerda a Florencio Vaamonde: su escritor más querido

Uno de los fundadores de la Real Academia Galega fue homenajeado este domingo en su parroquia natal. Florencio Vaamonde Lores, natural de Ouces, fue escritor e historiador y participó en la fundación de La Liga gallega, una organización política presidida por Manuel Murguía.

Este domingo se celebraron los 100 años de su muerte con una ruta literaria, una ofrenda floral y una fiesta con música y pinchos. En el itinerario literario participaron e intervinieron algunas alumnas del CPI Cruz do Sar de Bergondo, dirigidas por su profesora Marta Pumares, así como familiares del autor. «Para transmitir a los alumnos sobre estas figuras, primero tenemos que investigar sobre ellos, porque no hay mucho editado, ni tampoco mucho reconocimiento», explica la docente.

Durante el recorrido, más de una veintena de vecinos pudieron aprender sobre la vida del autor y el impacto de la parroquia de Ouces en su obra. Fueron cuatro kilómetros en los que visitaron la Casa Grande los Vaamonde, la fonte do Pincho, el Centro Social Antonio Pato Pardo (antigua escuela), el castro de Reboredo o la iglesia de San Xoán de Ouces.

Al terminar se celebró un acto institucional con la alcaldesa de Bergondo, Alejandra Pérez y el presidente de la Real Academia Galega, Henrique Monteagudo. La regidora destacó la conexión del autor con la parroquia y señaló que «entre estos paisajes y estas gentes, aprendió a valorar la cultura popular, la fuerza de nuestro idioma y la importancia de preservar la memoria colectiva de un pueblo».

Tras la ofrenda floral, los vecinos reunidos se trasladaron al auditorio de A Senra, donde se organizó un coloquio con Isabel Seoane y Teresa Amado, expertas en la obra y el legado de Florencio Vaamonde Lores.